السعودية تستنكر الهجوم الانتحاري على مسجد في باكستان

السعودية تستنكر الهجوم الانتحاري على مسجد في باكستان

السعودية – أعربت السعودية عن استنكارها للهجوم الانتحاري الذي استهدف امس الجمعة مسجدا شيعيا في باكستان وأسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا، مؤكدة شجبها التام للاعتداء على دور العبادة.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا أعربت فيه عن “إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي”.

وشددت على “موقف المملكة الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء”، مؤكدة “وقوف المملكة إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب”.

وقدمت “العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، متمنية للمصابين الشفاء العاجل”.

وقتل 56 شخصا على الأقل وأصيب نحو 200 آخرون جراء هجوم انتحاري استهدف مسجد كوتشا ريسالدار الشيعي في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.

المصدر: “واس” + وكالات