ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن مهمة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في ليبيا هي تقريب وجهات النظر فقط لا التدخل في الشأن الليبي، والاتفاق بين الليبيين خارج اختصاصها، ومرفوض، وهذا رأي كثير من النواب.

العرفي أشار خلال تصريح لمنصة”فواصل” إلى أن الحديث عن مبادرة ستيفاني وليامز تجاوزها الزمن بعد أن أصبحت لدينا حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وأبرز ما تم من خلالها هو التوصل إلى تسمية وزير للدفاع بعد عدة سنوات، وهو ما يضمن تكوين قوة واحدة واندثار كل “المليشيات” الموجودة.

ولفت إلى أنه على رئيس الحكومة فتحي باشاغا البدء بعمله ودخول العاصمة لممارسة مهامه، وإذا فشلت هذه العملية فسيكون ذلك بمثابة آخر مسمار يدق في نعش وحدة ليبيا.

واستبعد أن يكون هناك انقسام في ليبيا بوجود القيادات الوطنية، فالقوة الفاعلة على الأرض المتمثلة في القيادة العامة لن ترضى بذلك من جديد.

المرصد – متابعات