‏ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني ويليامز”، آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

الجانبين أكدا على ضرورة عمل الجميع من أجل دعم الاستقرار وعدم تقويض المكتسبات السياسية والأمنية التي تحققت خلال الفترات الماضية.

وشددا على أن جميع الخلافات السياسية يجب حلها ضمن الإطار السلمي، بعيداً عن التأجيج الذي قد يضر بما تحقق من توافق، ويعرقل إجراء الانتخابات.

ورحب خلال الاجتماع بمقترح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة المجلسين إلى تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية بشكل توافقي، تفتح الطريق نحو إعداد البلاد لإنجاز مطلب أكثر من مليونين ونصف المليون من الشعب الكريم، في إجراء الانتخابات وفق برنامج زمني محدد وقصير.

وأهاب بالمجلسين أن يتعاملا مع هذا المقترح بالجدية الكافية والمسؤولية المناطة بهما حفاظاً علي وحدة الوطن وسلامته، مؤكداً على أنه لن يسمح بالانجرار إلى الفوضى والاقتتال.