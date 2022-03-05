بغداد – انطلقت اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الثاني للمياه في العاصمة العراقية بغداد، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للمياه والتنسيق مع دول الجوار المتشاطئة لتقليل الضرر نتيجة شح المياه.

ويشارك في المؤتمر، الذي انطلق برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحت شعار “المياه والتغيرات المناخية” ويستمر لثلاثة أيام، دول عربية وأجنبية بينها تركيا وسوريا وإيران.

وقال الكاظمي في كلمة ألقاها بالنيابة عنه وزير التخطيط خالد البتال، إن “الأمن المائي وتغيرات المناخ يجب أن يوضعا ضمن استراتيجيات الدول”.

وأشار إلى أن “العراق أكثر البلدان تعرضا لتأثير التغير المناخي”، مشددا على أن “تحسين إدارة الموارد المائية وتقاسمها بشكل منصف يحقق أهداف التنمية المستدامة”.

وتابع الكاظمي بالقول، “يجب التأكيد على التنسيق بين الدول المتشاطئة لإدارة الأزمات وتقاسم الضرر”، مشيرا إلى أن حكومته شكلت لجنة لإعداد وصياغة “الورقة الخضراء” التي سترسم سياسية بغداد المتعلقة بالبيئة للسنوات المقبلة.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق التنمية المستدامة للمياه والتنسيق مع دول الجوار المتشاطئة لتقليل الضرر نتيجة شح المياه، إضافة إلى مناقشة التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية والاستجابة العالمية لهذا الموضوع، وفق وزارة الموارد المائية العراقية التي تتولي تنظيم المؤتمر.

وسيناقش المؤتمر أيضا موضوع تبادل الخبرات، والتغلب على شح المياه، واستدامة المياه السطحية والجوفية، والحفاظ على تنوع الأحياء، وتطور السياسة المائية بما ينسجم مع التطورات المناخية في العالم.

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.

وكالات