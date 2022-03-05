 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها العاشر.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
Search
آخر الاخبار
Home

أوكرانيا – تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم العاشر وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

ميدانيا…

  • الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مستودع أسلحة في أوكرانيا لتخزين صواريخ “جافلين” و”نلاو”
  • وزارة الدفاع الروسية تعلن عن نظام تهدئة لفتح ممرات لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا
  • القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف دونيتسك بالقذائف

ردود الفعل..

  • تشاووش أوغلو يعلن إجلاء بلاده 11 ألف تركي من أوكرانيا
  • روسيا تمدد حظر الطيران جنوبي البلاد حتى 14 مارس الجاري
  • رئيس وزراء أوكراني سابق يعلق على الظهور “غير اللائق” لزيلينسكي
  • صحيفة: رفض 35 دولة التصويت في الأمم المتحدة ضد روسيا يخلق قلقا للولايات المتحدة
  • توقف وسائل إعلام أمريكية عن البث من روسيا
  • سلوفاكيا تنفي أنباء حول خطط لنقل طائرات عسكرية لأوكرانيا
  • سكان دول أوروبية يعبرون عن استيائهم من سلوك اللاجئين الأوكرانيين
  • جونسون يدعو إلى تأمين سلامة محطات الطاقة النووية في أوكرانيا
  • مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا يوم الاثنين بشأن أوكرانيا
  • إيطاليا تصادر يخوتا تعود ملكيتها لأثرياء روس
  • روسيا تحجب “فيسبوك” بعد حظر “ميتا” حسابات RT و”سبوتنيك”
  • الكرملين: روسيا لا تسعى لتقسيم أوكرانيا
  • البنك الدولي يبحث منح كييف قروضا بقيمة 700 مليون دولار
  • “قوة الاستطلاع المشتركة” تطلق مناورات في بحر البلطيق وسط التوتر مع روسيا
  • البنتاغون يعلن إطلاق خط ساخن بين وزارتي الدفاع الأمريكية والروسية

المصدر : RT