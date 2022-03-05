الولايات المتحدة – من المعروف أنه منذ فترة طويلة، يساعد نمط الحياة النشط على تحسين نوعية النوم. ولكن أي التمارين الرياضية أفضل لتحسين نوعية النوم.

وكما هو معلوم، النوم الجيد لمدة كافية، مهم جدا للصحة، وبالدرجة الأولى للقلب والأوعية الدموية. ولتحسين نوعية النوم ينصح الأطباء بممارسة أنواع معينة من التمارين الرياضية مثل الجري. ولكن لا يعرف إلا القليل عن تأثير تمارين القوة في نوعية النوم.

وقد أجرى علماء جامعة أيوا الأمريكية، دراسة جديدة أظهرت نتائجها أن تمارين القوة أكثر فعالية من التمارين الأخرى في تحسين نوعية النوم. واكتشفوا وجود علاقة متينة بين النوم السيء وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وزيادة خطر الإصابة بالجلطة الدماغية وأمراض القلب.

ومن أجل معرفة أي التمارين الرياضية أفضل لتخفيض هذه المخاطر، أجروا تجارب بمشاركة 386 متطوعا يعانون من الوزن الزائد أو السمنة وارتفاع مستوى ضغط الدم وجميعهم يتبعون نمط حياة خاملا. قسم الباحثون عشوائيا المشتركين في الدراسة إلى 4 مجموعات: المجموعة الأولى تمارس التمارين الهوائية، المجموعة الثانية تمارس تمارين القوة والمجموعة الثالثة تمارس التمارين الهوائية وتمارين القوة، والمجموعة الرابعة لا تمارس أي تمارين. وكان التمارين تستمر 60 دقيقة تحت إشراف مدربين مختصين وخبراء ثلاث مرات في الأسبوع ولمدة 12 شهرا.

وكان الباحثون قبل بداية الدراسة قد قيموا نوعية نوم كل مشترك ومدته، ونفس الشي بعد انتهاء الدراسة. وتبين أن 35 بالمئة من المشتركين كانون يعانون من سوء النوم قبل بداية الدراسة، وأن 42 بالمئة منهم لا ينامون مدة سبع ساعات كما يوصي الخبراء.

وبعد انتهاء الدراسة، لاحظ الباحثون، زيادة معدل نوم أفراد المجموعة الأولى بمقدار 23 دقيقة في الليل. وأفرد المجموعة الثانية بمقدار 40 دقيقة في الليل. وأما أفراد المجموعة الثالثة فقد زاد معدل النوم 17 دقيقة فقط.

وهذا يعني أن تمارين القوة تحسن نوعية النوم ومدته أفضل من التمارين الرياضية الأخرى. بحسب الباحثة أنجيليكا بريلنتين من جامعة أيوا.

وينصح الباحثون، كل من يعاني من سوء النوم بممارسة بعض تمارين القوة من أجل تحسين نوعية ومدة نومهم.

المصدر: فيستي. رو