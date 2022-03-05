جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الكبرى

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الكبرى

سويسرا – تقام مساء اليوم السبت، العديد من المباريات المرتقبة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.

ونستعرض في هذا الرصد، مواعيد أبرز مباريات اليوم حسب توقيت مكة المكرمة: الدوري الإنجليزي ليستر سيتي # ليدز يونايتد – الساعة 15:30. نيوكاسل يونايتد # برايتون – الساعة 18:00. بيرنلي # تشيلسي – الساعة 18:00. ليفربول # وست هام يونايتد – الساعة 20:30. الدوري الإسباني فالنسيا # غرناطة – الساعة 20:30. ريال مدريد # ريال سوسييداد – الساعة 23:00. الدوري الإيطالي روما # أتالانتا – الساعة 20:00. كالياري # لاتسيو – الساعة 22:45. الدوري الألماني بايرن ميونخ # باير ليفركوزن – الساعة 17:30. الدوري الفرنسي نيس # باريس سان جيرمان – الساعة 23:00. وكالات