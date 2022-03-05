كوريا ش – أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا اليوم السبت، طار على ارتفاع حوالي 550 كيلومترا، وقطع حوالي 300 كيلومتر.

وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، في تصريح صحفي اليوم: “في الوقت الحالي، نواصل جمع وتحليل المعلومات. أقصى ارتفاع طيران للصاروخ كان حوالي 550 كيلومترا، وقطع حوالي 300 كيلومتر”، مشددا على أن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، ولم يتم تسجيل أي ضرر للسفن اليابانية في المنطقة.

وشدد وزير الدفاع على أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يعد انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أنه تم التعبير عن احتجاج شديد للجانب الكوري الشمالي، من خلال السفارة اليابانية في بكين.

المصدر: تاس