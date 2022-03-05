إنجلترا – أشاد مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، بنجم نادي مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك قبل مواجهة فريقيهما في الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي عشية المباراة المقررة غدا الأحد في المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تعليقه على مسيرة النجم البرتغالي: “رونالدو هو أحد أعظم اللاعبين في آخر 15 عاما إلى جانب ميسي، ما قام به هذا الثنائي لن نراه مرة أخرى”.

ويتطلع “السيتي” لتحقيق الانتصار على جاره وغريمه يونايتد في ديربي مانشستر، لتعزيز موقعه في صدارة الدوري، بينما يسعى رفاق رونالدو، للخروج بأقل الأضرار من ملعب “الاتحاد”، للحفاظ على مركزهم الرابع، آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه ليفربول، الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة، بينما يشغل مانشستر يونايتد المرتبة الرابعة بـ47 نقطة، ويتقدم بفارق نقطتين عن وستهام يوناتيد الخامس.

المصدر: sport-express.ru