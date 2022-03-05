فرنسا – كشف مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة نيس في وقت لاحق اليوم السبت، لحساب الأسبوع الـ27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهدت القائمة غياب أسماء مؤثرة، على غرار الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، والمهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، والمدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، وليفن كورزاوا، وأندير هيريرا، ولياندرو باريديس.

واستبعد حكيمي وراموس وليفن كورزاوا وأندير هيريرا ولياندرو باريديس من تشكيلة الفريق الباريسي لمواجهة نيس، بسبب معاناتهم من إصابات مختلفة، بينما يغيب مبابي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وضمت قائمة سان جيرمان لمواجهة نيس 21 لاعبا وهم:

كيلور نافاس، كيمبيمبي، ماركينيوس، فيراتي، إيكاردي، نيمار، دي ماريا، بيرنات، دانيلو، داغبا، فينالدوم، ديالو، دراكسلر، كيرير، نونو مينديس، إدريسا، ميسي، سيمونز، ميتشو، دوناروما، لوتيلييه.

المصدر: وكالات