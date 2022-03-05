ليبيا – أكد وزير الخارجية بحكومة الاستقرار حافظ قدور أنه لم يتعرض لأي أذى أو اعتداء خلال فترة احتجاره.

قدور وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: “طريقة الهجوم على موكبنا ونقلنا لمركز الاحتجاز كانت مرعبة واستخدمت خلالها الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية”.

وقدم قدور الشكر لكل من سعى في إخلاء سبيلهم، مؤكدًا أنه سيعمل بشكل وطني، بعيدًا عن تصفية الحسابات أو الانتقام.

ووصف قدور القوة المشتركة التي احتجزتهم بأن قوامها من أبناء الثورة، وأنها قوة منضبطة وذات سمعة طيبة، لكن بعض أفرادها تأثروا بما وصفها بالحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف الحكومة الجديدة.