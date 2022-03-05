الولايات المتحدة – دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى زيادة فورية في إنتاج النفط والغاز، مشددا على أن الطاقة “الخضراء” لا يمكنها أن تحل محل الصادرات الهيدروكربونية الروسية بشكل فوري.

وكتب ماسك في تغريدة في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: من الصعب الحديث عن ذلك لكننا بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط والغاز على الفور. تتطلب الأوقات غير العادية إجراءات استثنائية”.

وأقر ماسك بأن الزيادة في إنتاج النفط والغاز ستؤثر سلبا على سيارات “تسلا الكهربائية”، وأشار إلى أن “حلول الطاقة المستدامة لا يمكن ببساطة أن تعوض صادرات النفط والغاز الروسية بشكل فوري”.

وتشهد أسعار الغاز والنفط ومنتجات الذهب الأسود، بما في ذلك البنزين، ارتفاعا حادا في ظل الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا، إذ تتخوف الأسواق من تأثر إمدادات الطاقة من روسيا بتطور الأوضاع بجارتها أوكرانيا.

وتناقش الولايات المتحدة في الوقت الراهن بنشاط مسألة حظر شراء النفط الروسي كجزء من عقوبات محتملة على روسيا، وهي خطوة عارضها البيت الأبيض في السابق خوفا من ارتفاع أسعار الطاقة.

المصدر: RT