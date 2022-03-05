العراق – وافق مجلس النواب العراقي على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أسابيع من العرقلة والمفاوضات في بلد يعيش منذ أشهر عدة جمودا سياسيا.

وعقد المجلس اليوم السبت جلسة لطرح القرار على التصويت. وشارك بالجلسة 265 نائبا من أصل 329. وبلغ عدد المصوتين لصالح قرار فتح باب الترشيح لمدة ثلاثة أيام 203 فيما رفض 62 نائبا التصويت.

وأخفق مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسات السابقة، رغم انقضاء مهلة 30 يوما منذ جلسته الأولى المنصوص عليها في الدستور، ما دفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى إعادة فتح باب الترشيح مرة ثانية في الثامن فبراير.

ولاقت هذه الخطوة رفضا من قبل بعض نواب الإطار التنسيقي، وقدم هؤلاء طعنا بالقرار أمام المحكمة الاتحادية العليا.

واعتبرت المحكمة الاتحادية قبل أيام أن إعادة فتح باب الترشيح غير دستورية ما لم تخضع للتصويت في البرلمان.

وأرجئت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الذي يقتضي العرف أن يكون كرديا، لعدم اكتمال النصاب بسبب خلافات سياسية خصوصا بين أبرز حزبين كرديين.

المصدر: أ ف ب