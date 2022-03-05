اليمن – أفاد مصدر أمني يمني، السبت، بمقتل مهندس نفط، بنيران قناص حوثي في مدينة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن” قناصا حوثيا أطلق النار على المهندس محفوظ دائل، مساء الجمعة، ما أدى إلى مقتله على الفور”.

وأضاف أن” القناص الحوثي المتمركز في تلة جبلية أطلق النار على دائل أثناء تواجده في حي عصيفرة شمالي مدينة تعز”.

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي، التي عادةً ما تنفي مثل هذه الاتهامات.

ومنذ 2015، يفرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز من معظم منافذها، ما تسبب في تدهور أكبر للوضع الإنساني، وفق تقارير حكومية وحقوقية.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأعلنت الأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه بنهاية العام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

الأناضول