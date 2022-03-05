مصر – انطلق مهرجان الأقصر الدولي للسينما الإفريقية، امس الجمعة، جنوبي مصر، بمشاركة 35 دولة، وفق إعلام محلي.

وأفادت صحيفة “الأهرام” المملوكة للدولة، بـ”افتتاح مهرجان الأقصر السينمائي الدولي للسينما الإفريقية في دورته الحادية عشرة باستعراض نوبي (مصري)”.

وشارك في حفل افتتاح المعرض المستمر حتى 10 مارس/ آذار الجاري، وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، حيث يتنافس فيه 57 فيلما.

ويترأس المهرجان الفنان المصري محمود حميدة، حيث يجري تنظيمه برعاية وزارات الثقافة والسياحة والخارجية.

وتتنافس الأفلام عبر 5 مسابقات وبرامج بالمهرجان، أبرزها مسابقة الأفلام الروائية الطويلة (10 أفلام)، والتسجيلية الطويلة (9)، والقصيرة (11)، ومسابقات أخرى.

ومن أبرز الأفلام الروائية الطويلة المتنافسة: “2 ميدان طلعت حرب” (مصر)، و”حبيبة” (المغرب)، و”زوجة حفار القبور” (الصومال)، و”الاتفاق” (الكاميرون)، و”أرجو” (الجزائر).

وفي الأفلام التسجيلية الطويلة: “نجمة الصباح” (مدغشقر)، و”الذهب والمال”، و”الملجأ الأخير” (مالي).

بينما في الأفلام القصيرة: “أزمة قلبية” (جنوب إفريقيا)، و”16 جولة” (أوغندا)، و”نصف روح” (تونس)، و”بيبي بلوز” (السنغال ـ فرنسا)، و”نكون عظاما” (رواندا)، و”بتول” (مصر) .

وتعد السينما الأوغندية ضيف شرف المهرجان هذا العام، حيث تحمل دورته الحالية اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل ديوب مامبيتي، بجانب إهدائها للممثل المصري الراحل محمود مرسي، ومواطنته الفنانة الراحلة هدى سلطان، والمخرج المغربي الراحل محمد إسماعيل.

ويكرم المهرجان الممثل المصري حسين فهمي، بجائزة “إنجاز العمر”، ومواطنه الفنان عمرو سعد، والفنانة الجزائرية بيونة، والمخرجة أبولين تراوري من بوركينا فاسو.

الأناضول