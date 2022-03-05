ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن ما يجري حالياً مخالف للائحة الداخلية لمجلس النواب غير المعترف بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة فبراير، مشيراً إلى أن المادة 34 تنص على أن رئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الحكومة وليس السلطة التشريعية وكذلك مخالف للائحة الداخلية لمجلس النواب.

حويلي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن القرار الصادر من مجلس النواب خاص للبرلمان لكن حدد فيه أن الحكومة رسمية ليوم 24 ديسمبر وبعدها تعتبر حكومة تصريف أعمال.

ولفت إلى أن مجلس النواب مارس مهام رئيس الدولة والسلطة التنفيذية وحتى القضاء بعد القانون رقم 11 وهمش دور الهيئة التأسيسية ويريد أن يلغيها بإصدار لجنة جديدة لإعداد دستور جديد.

ورأى أن المشكلة في ليبيا سياسية تشريعية، مؤكداً على ضرورة الاتجاه لتوحيد السلطة التشريعية لحل الازمة الليبية والتخلص من الانقسام السياسي والشعب ينتخب سلطة تشريعية جديده والا يتم الوقوع في الاخطاء السابقة التي وقع فيها من قبل.

كما أضاف: “بما أن الشعب هو من يضع هذه الشخصيات يجب أن يكون له آلية كيف يستطيع أن يلغي او ينهي عمل هذه الشخصيات مادامت اخلت بالشروط، وان يكون هناك نص دستوري أن الشعب يستطيع أن يعدل الاشياء ويجب ان تكون هذه الأمور واضحة في القانون والدستور القادم لحل الأزمة”.

وأردف: “مجلس الدولة لم يستطيع أن يعقد جلسته لأن بعض الاشخاص الذين قاموا بتزكية الحكومة لم يحضروا الجلسة وبعضهم لهم ظروفهم الخاصة واللائحة واضحة. نحن عدلنا في لائحتنا وهذه العملية لن تؤثر على عمل مجلس الدولة واللائحة الداخلية تنص ان في حال لم يحصل النصاب في الجلسة الرسمية اول يوم عمل تعقد جلسة أخرى بثلث اعضاء مجلس الدولة أي يوم الاحد سيجتمع مجلس الدولة بجلسة رسمية قانونية لا يستطيع أحد الطعن فيها ويستطيع يقر فيها القرارات المصيرية التي تهم الشأن الليبي”.

أما فيما يتعلق بإجراءات حكومة الدبيبة علق قائلاً: “يجب الا يلدغ ويأخذ بالتجارب السابقة نحن نعلم وقلت هذا الكلام له ، كنا معارضين لحكومة الوفاق الوطني في ذلك الوقت وكانت ستدخل طرابلس وخليفة الغويل رئيس وزراء ووزير دفاع، يجب ان تكون عندك سلطة على كل القوات والاجهزة الامنية وقرارات قوية، رئيس الوزراء له الحق أن يصدر القرارات القوية التي تمنع العبث بالأمن وهذا يعتبر استهتار إذا سمح للحكومة ان تتحرك بأريحية داخل البلاد هذا نوع من الاستهتار وعدم المسؤولية!”.

وأفاد “نشجع الذهاب للانتخابات صحيح ان مجلس النواب لن يتعامل مع اللجنة التي ستشكل بحكم انها ضد اهدافه، ان نذهب بهذه عن طريق التعاون بين مجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية وبين المترشحين للانتخابات”.

وشدد على أنه يجب على المترشحين التحرك للشارع والدعوة لأعضاء مجلس النواب في دوائرهم لترك مجلس النواب والعودة لمناطقهم والمساهمة مع اللجنة بشكل فرادى ويعطلوا مجلس النواب ويذهبوا لانتخابات بالحراك الشعبي وهذا المتوفر هو الحراك والحسم الشعبي ، بحسب تعبيره.

ونوّه في ختام حديثه إلى أن “بيانات بعض أعضاء مجلس النواب لا تنفع نحن نعلم أنهم تحت ضغط مصلحتهم وحاجتهم من رئيس مجلس النواب الذي قام بالتزوير ويجب ان تكون هناك قضايا جنائية للنائب العام وما نحتاجه مذكرة للنائب العام شرح فيها ملابسات التزوير! هناك امر جنائي وهو التزوير ويجب تقديم مذكرات للنائب العام بخصوص حالات تزوير التي حدثت في الاجراءات والقوانين والقضاء الاداري يستطيعوا أن يطعنوا امامه خاصة في القرارات لكن القانون يحتاجون الدائرة الدستورية لذلك القضاء واللجنة العمومية تتحمل مسؤولية تعطيل الدائرة الدستورية”.

المرصد – متابعات