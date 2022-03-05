اليمن – حثت الولايات المتحدة، امس الدول المانحة على تقديم دعم سخي للشعب اليمني.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية في ختام زيارة أجراها مبعوثها الخاص لليمن تيم ليندر كبينغ، والقائمة بأعمال السفير كاثي ويستلي إلى اليمن، ونشره متحدث الوزارة نيد برايس عبر تويتر.

وذكر البيان، أن الزيارة (لم يذكر مدتها) “سلطت الضوء على معاناة اليمنيين نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي”.

وأشار إلى أن ليندر كينع وويستلي “بحثا خلال لقائهما محافظي حضرموت فرج البحسني، وشبوة عوض العولقي، والمهرة محمد علي ياسر احتياجات هذه المحافظات وجهود تعزيز الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية والأمن”.

وأكد الدبلوماسيان الأمريكيان، وفق البيان، “أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم الاستقرار الاقتصادي وجهود الإغاثة الإنسانية”.

وحث البيان “بشدة المانحين على تقديم الدعم السخي للشعب اليمني في حدث التعهدات رفيع المستوى لليمن الذي تستضيفه الأمم المتحدة وسويسرا والسويد”.

ومنتصف فبراير/ شباط الماضي، أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عقد مؤتمر دولي لجمع التبرعات لصالح اليمن في 16مارس/ آذار الجاري.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن 126 مليار دولار، وبات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

الأناضول