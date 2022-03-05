السعودية – بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تطورات الأزمة في أوكرانيا.

جاء ذلك في اتصال أجراه ابن فرحان مع لافروف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبحث الاتصال “سبل دعم العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع بالمنطقة، وآخر تطورات الأزمة في أوكرانيا”.

وأكد ابن فرحان، أن “الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأزمة هي بتعزيز الحوار بين الطرفين (الروسي والأوكراني) للوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة والعالم”.

يأتي هذا الاتصال، بعد يوم من إعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، استعداد بلاده للوساطة بين أطراف “الأزمة” الروسية الأوكرانية، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين متعاقبين تلقاهما، الخميس، من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلنيسكي.

وأكد بن سلمان في اتصاله مع بوتين “حرص المملكة للحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها”، خاصة مع تخوفات من تعطل سلاسل إمدادات الطاقة، في وقت تعتبر فيه موسكو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.​​​​​​​

الأناضول