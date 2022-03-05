إنجلترا – لا ينبغي أن تكون علاجات حب الشباب باهظة الثمن، ويمكنك علاج الحالة باستخدام 10 منتجات موجودة بالفعل في المنزل.

ويؤثر حب الشباب على معظم الناس مرة واحدة على الأقل في حياتهم. ويوجد العديد من العلاجات المنزلية وأساطير الزوجات العجائز باستخدام المنتجات الطبيعية، ولكن كم منها يعمل بالفعل؟. تحدث موقع “إكسبريس” مع أخصائي الأمراض الجلدية في عيادة فيرا، مهميت جوكر، لاكتشاف أفضل 10 علاجات منزلية فعالة لعلاج حب الشباب.

– مكعبات الثلج

آخر شيء تريد القيام به عند مواجهة بقعة منتفخة هو لصق الثلج عليها، لكنه سيساعدك بالتأكيد.

وقال جوكر: “بالنسبة إلى حب الشباب، يمكن أن يساعد الضغط البارد في تقليل الالتهاب والألم، ما يساعد في تخفيف الألم والمظهر بدلا من إزالة البقعة تماما. من المهم عدم وضع الثلج مباشرة على الجلد، وبدلا من ذلك لفه بقطعة قماش نظيفة أو منشفة قبل وضعه على الجلد لأقل من دقيقة عند الحاجة”.

– زيت الزيتون

يمكن أن يحدث حب الشباب أحيانا بسبب تراكم الزيت الزائد، لكن استخدام زيت الزيتون على بشرتك يمكن أن يساعد في الواقع على درء البقع.

وقال جوكر: “المفهوم الأساسي لاستخدام زيت الزيتون على الجلد هو تفريق زيوت الجسم الطبيعية التي تنتج حب الشباب، وكسر الشوائب الصلبة. ونظرا لكونها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة بشكل طبيعي، يمكنك تجنب تجريد بشرتك من جميع خصائصها الطبيعية، وتحقيق التوازن. ابدأ بتدليك زيت الزيتون على البشرة لبضع دقائق قبل وضع قطعة قماش بماء دافئ لمسح الوجه”.

– الثوم

قد يبدو هذا العلاج غير المتوقع بعيد المنال، لكن الخصائص المضادة للالتهابات والميكروبات الموجودة في الثوم يمكن أن تساعد في التحكم في علامات حب الشباب.

وقال جوكر: “لاستخراج الزيوت من الثوم، افرك الثوم مباشرة على المنطقة المضطربة. اتركه طوال الليل لامتصاصه تحت الجلد وتقليل التورم بحلول الصباح”.

– الشاي الأخضر

يقدم شرب الشاي الأخضر مجموعة من الفوائد الصحية، ولكن بالإضافة إلى الاستهلاك، يمكنك استخدام الشاي الأخضر خارجيا على الجلد.

وأوضح جوكر: “لاستخدام الشاي الأخضر خارجيا، قم بإزالة الأوراق من كيس الشاي وتبليلها قبل خلطها بالصبار أو العسل للحصول على أفضل النتائج، ضع الخليط على الوجه واتركه لمدة تصل إلى 20 دقيقة”.

– الصبار

يستخدم الصبار على البشرة منذ آلاف السنين، وذلك بفضل خصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات.

وقال جوكر: “من خلال تهدئة الجلد، فهو مفيد للجروح والتهيج والندوب، ويساعد الجلد بلطف على التعافي مع تقليل العلامات الجسدية للضرر. ويظهر أن المكون القوي يقلل من فرط التصبغ في ندبات حب الشباب عند استخدامه عدة مرات في اليوم، ما يوفر نتائج فعالة دون تهيج الجلد بالمواد الكيميائية”.

– الليمون

يمكن لعصير الليمون الطازج أن يعمل بشكل رائع على البقع، حيث يتغلغل في الجلد لاستهداف البقع من مصدرها.

وقال جوكر: “استخدم قطعة قطن لوضع العصير قبل شطف الجلد بالماء الدافئ بعد لحظات قليلة، فإن الحل قصير المدى رائع لمعالجة تلك العيوب غير المتوقعة لحل سريع”.

– صودا الخبز

عن طريق خلط صودا الخبز مع الماء لعمل معجون، يمكن وضع الخليط مباشرة على الجلد لعلاج نتوءات حب الشباب.

وقال الخبير: “للحصول على أفضل النتائج، يجب تركه لمدة 20 دقيقة تقريبا، وغالبا ما يتصلب على الجلد، قبل شطفه بالماء النظيف. ويمكن أن يؤدي الرقم الهيدروجيني القلوي الطبيعي لصودا الخبز إلى جفاف الجلد، لذا يجب دائما اتباع العملية بالترطيب”.

– خل حمض التفاح

خل التفاح هو عنصر ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه ويشتهر بمجموعة من الفوائد الصحية.

ومع ذلك، لا يدرك الكثيرون إمكانية معالجة حب الشباب خارجيا. وقال جوكر: “يمكن أن يساعد الخل في قتل أي بكتيريا بسبب محتواه الحمضي، ولكن تأكد من تخفيف الخليط لتجنب كونه قاسيا جدا على الجلد”.

– العسل

مع الخصائص الطبيعية المضادة للبكتيريا، يمكن أن يساعد العسل في تخفيف أي وجع واحمرار من نوبات حب الشباب.

وقال اختصاصي الأمراض الجلدية: “قبل أن تندفع إلى خزائن مطبخك، تأكد من وضع العسل الطبيعي فقط، والبحث عن كلمة “خام” على الملصق. استخدم قطعة قطن لوضع العسل على المناطق المصابة (أو غط الوجه بالكامل إذا لزم الأمر) قبل شطفه بعد حوالي عشر دقائق.”

– زيت جوز الهند

نظرا لكونه مفضلا على الإطلاق في عالم خبراء التجميل، فلا عجب أنه يمكن أيضا استخدام زيت جوز الهند للمساعدة في علاج حب الشباب.

وقال جوكر: “يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك المليء بالخصائص الطبيعية المضادة للبكتيريا، ويمكن أن يساعد في معالجة البكتيريا لتوفير نتائج مضادة للميكروبات، ومضادة للفطريات، ومضادة للالتهابات. وعن طريق تسخين الزيت في يدك بلطف لتسييله، يمكن تدليكه على الجلد وتركه طوال الليل لامتصاصه”.

المصدر: إكسبريس