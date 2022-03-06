مصر – إجتاحت أخبار تتحدث عن زواج الممثل المصري حسين فهمي من الفنانة ​أنغام عبر مواقع التواصل الإجتماعي​، وذلك بحسب ما تناقله رواد منصات التواصل عبر حساباتهم الخاصة ولكن النجمين لم يعلقا على الموضوع لا بالتأكيد أو بالنفي.

وكان فهمي قد حضر ​مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية​، حيث تم منحه وسام المهرجان من قبل الإدارة، وتواجدت في المهرجان زوجته الأولى ناهد محرم ، والتى عادت إليه بعد انفصاله من طليقته السعودية رنا القصيبي، مما يدحض الشائعات ويؤكد أن ما يتم تناقله عار وليس له أساس من الصحة.

وتوجه فهمي خلال المهرجان في كلمته الى وزيرة الثقافة شاكراً اياها على دعمها المطلق للمهرجان الذي يعاني من ضعف الإمكانيات، كما أثنى على القيمين على المهرجان قائلاً انه يعلم بالضغوط التي يتعرضون لها لانه ترأس في فترة معينة مهرجان القاهرة السينمائي.

المصدر : موقع سرايا