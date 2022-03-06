اليمن – ذكر مصدر مطلع من اليمن، إن الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي السفيرة الأممية للنوايا الحسنة، ستزور صنعاء قريبا.

وأشار المصدر، أثناء لقاء الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مايا أميراتونجا، أن زيارة جولي “ستسهم في لفت انتباه العالم لما يجري من عدوان وحصار يتعرّض له الشعب اليمني، وكذا اللاجئون الذين قدموا لطلب الحماية والدعم في اليمن”.

وأضاف: “هناك دولا ولوبيات وجماعات مصالح صناعة السلاح في الغرب ممن يعملون على إبقاء الحرب العدوانية وتفاقم الأوضاع الانسانية في اليمن في خانة الحرب المنسية”.

من جانبها، أشارت مايا أميراتونجا إلى أن “المفوضية تدرك الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب اليمني”.

ولفتت إلى أن “هناك مساعيا تبذلها المفوضية لدى الدول المانحة، بما يمكّنها من زيادة حجم المساعدات لليمنيين”.

المصدر : وكالات