أوكرانيا – ذكرت وسائل أوكرانية أن دنيس كرييف أحد أعضاء وفد المفاوضات مع روسيا، قُتل أثناء محاولة اعتقاله من طرف قوات الأمن الأوكرانية، امس، هذا ولم يصدر تأكيد رسمي بعد.

ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية أوكرانية وكذلك النائب في البرلمان (الرادا)، ألكسندر دوبينسكي، على قناته في “تيليغرام”، فإن كيرييف قد يكون أبدى مقاومة لدى محاولة اعتقاله من قبل السلطات الأوكرانية ما أدى لمقتله، مرجحة أن تكون محاولة الاعتقال كانت على خلفية شبهة ارتكاب خيانة عظمى.

وقالت صحيفة “أوبوزريفاتل” الأوكراني، نقلا عن مصادر لم تسميها، إن “المفاوض الأوكراني الذي شارك في اجتماع غوميل الأول، دينيس كيرييف، قُتل أثناء الاعتقال من قبل جهاز الأمن الأوكراني، وهو مشتبه بالخيانة”.

هذا ولم تصدر حتى الآن معلومات أو تعلقيات رسمية حول هذه الأنباء.

وكانت أول جلسة مفاوضات بين وفدين من روسيا وأوكرانيا قد عقدت في مقاطعة غوميل البيلاروسية، يوم 28 من الشهر الماضي، وذلك بهدف التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا.

المصدر: وكالات