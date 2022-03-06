كييف – أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن اقتصاد البلاد وُضع في حالة حرب، وأن المصانع تواصل العمل لتلبية الاحتياجات الدفاعية.

وأفاد ريزنيكوف في تدوينة نشرها عبر فيسبوك، الأحد، أن المصانع والمنشآت الإنتاجية تواصل العمل وتنفيذ الأوامر العسكرية وصيانة المعدات وتحويل الغنائم العسكرية إلى أسلحة.

وأكد ضرورة عمل كافة المصانع في البلاد من أجل القتال، مشيرا أن ثمة حاجة لمساعداتهم.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول