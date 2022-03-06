الدنمارك – خطا النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، خطوة إيجابية أخرى في طريق التعافي، حين ساعد فريقه برينتفورد في إلحاق الهزيمة بنورويتش، ضمن الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل إيفان توني ثلاثة أهداف “هاتريك”، في فوز برينتفورد بنتيجة 3-1 على نورويتش متذيل الدوري، وكانت ركلة ركنية من إريكسن السبب في أول أهداف توني في الدقيقة 32.

كما شارك إريكسن في حصول فريقه على ركلة جزاء سجل منها توني الهدف الثاني في الدقائق الأولى من الشوط الثاني للمباراة.

وأكمل توني “الهاتريك” في الدقيقة 58.

ولعب إريكسن أول مباراة كاملة بعد نحو تسعة أشهر من تعرضه لنوبة قلبية خلال مشاركته مع منتخب بلاده الدنمارك في بطولة أمم أوروبا “يورو 2020″، وكانت حينها إمكانية عودته للملاعب مجددا شبه مستحيلة لكنه بدأ بالتعافي تدريجيا.

وهذا الفوز هو الأول لبرينتفورد في آخر تسع مباريات في الدوري الإنجليزي، وهو ما جعله يبتعد عن منطقة الهبوط بفارق ست نقاط.

المصدر: أ ب