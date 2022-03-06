فلسطين – أصيب عشرات الفلسطينيين اختناقاً بقنابل غاز مسيلة للدموع، الأحد، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول: إن مواجهات اندلعت بين قوة إسرائيلية وعشرات الفلسطينيين في مخيم العروب للاجئين بمحافظة الخليل؛ جراء إغلاقها بوابة حديدية على مدخل المخيم.

وأشار الشهود إلى أن الجيش أطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.

وأفاد مسعفون ميدانيون للأناضول، أنهم قدموا العلاج لعشرات المصابين بحالات اختناق؛ جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

ويقع مخيم العروب على شارع عام يربط بين محافظتي الخليل وبيت لحم، ويمر عبره مركبات إسرائيلية، وتقيم إسرائيل على مدخله برجاً عسكريا.

الأناضول