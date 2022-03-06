اليمن – أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أنها صدت هجوما خاطفا نفذته جماعة الحوثيين بمديرية عبس غرب محافظة حجة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة “سبأ” اليمنية الحكومية، أن جماعة الحوثي “دفعت بمجاميع مسلحة لمهاجمة مواقع عسكرية في جبهة بني حسن إلا أن أبطال الجيش كانوا لها بالمرصاد”.

وأكد أن “أبطال الجيش أجبروا العناصر المهاجمة على التراجع والفرار بعد سقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح، إضافة إلى تكبّدها خسائر كبيرة في العتاد بنيران مدفعية الجيش.

وبالتزامن، أشار المصدر إلى استهداف طيران التحالف بعدّة غارات تجمعات متفرقة للحوثيين في عبس، مبينا أن القصف أسفر عن تدمير معدات وأطقم عسكرية وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الجماعة.

المصدر: وسائل إعلام يمنية