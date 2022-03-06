ليبيا – عقد مُدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض عماد السائح يوم الخميس الماضي اجتماعًا مع ممثلة مُنظمة الصحة العالمية لدى ليبيا إليزبيت هوف، بحضور عددًا من مُدِيرو المكاتب والإدارات الفنيه العاملة بالمركز.

الطرفان تبادلا بحسب المكتب الإعلامي لمركز مكافحة الأمراض وجهات النظر بينهم ومناقشة المشاريع المُشتركة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة في كل المؤسسات والمرافق المناطة بهذا العمل في كامل البلاد والعلو بالمرافق الصحية وإزاحة العوائق.

بدوره، قدم السائح الشكر لمنظمة الصحة العالمية على كافة جهودهم المبذولة للرقي بالعمل الصحي.

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