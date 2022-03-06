السعودية – أعلنت السعودية، مساء السبت، “الإيقاف الفوري” لتدابير مكافحة فيروس كورونا بالبلاد.

ووفق بيان لوزارة الداخلية نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، “تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتباراً من تاريخه”.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، لم تسمه، أن القرار “بناءً على ما تم تحقيقه من مكتسبات في المكافحة والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع”.

وتضمن القرار 7 بنود أولها “إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها”.

كما تضمن “إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، وعدم اشتراط لبس الكمامة بالأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في نظيرتها المغلقة”.

ويتضمن البندان الرابع والخامس “عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص قبل القدوم إلى المملكة، واشتراط وجود تأمين لتغطية تكاليف الإصابة خلال فترة البقاء بالمملكة بعد القدوم”.

ويشمل البندان السادس والسابع “إلغاء تطبيق الحجر الصحي على القادمين إلى المملكة، مع رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى 17 دولة إفريقية وإسلامية بينها جنوب إفريقيا وأفغانستان”.

وأوضح المصدر المسؤول ذاته، أن الإجراءات المتخذة “تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي”.

ووفق بيان نقلته “واس”، أعلنت وزارة الصحة السبت، أنها “سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وفاة واحدة و283 إصابة بكورونا وتعافي 525، ليرتفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 747 ألفا و119، بينها 9 آلاف و6 وفيات، و726 ألفا و876 متعافيا.

الأناضول