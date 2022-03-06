ألمانيا – أرسلت سفارة روسيا الاتحادية لدى برلين مذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية بسبب حالات التمييز التي يتعرض لها الروس في ألمانيا.

وقال السفير الروسي في برلين، سيرغي نيشايف، في تصريح صحفي امس السبت، إنه توجه بمذكرة لوزارة الخارجية الألمانية على خلفية التقارير التي تلقتها السفارة عن التمييز ضد مواطنيها.

وشدد على أنه “يتعين على الحكومة الألمانية إرسال إشارات قوية إلى السلطات المحلية الخدمات المدينة، والجماعات، والأجهزة الإقليمية لوقف هذا التمييز”.

وأضاف السفير أن السفارات والمكاتب القنصلية الروسية في ألمانيا تواصل العمل كالمعتاد، على الرغم من التهديدات الواردة.

المصدر: نوفوستي