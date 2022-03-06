ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جلال الشويهدي أنه يجب على المستشارة الأممية ستيفانى وليامز أن تبتعد عن محاولتها التحكم فى الملف الليبي بعد أن أصبح الحل ليبيًّا ليبيًّا، وأن تحترم التعديل الدستورى الـ12 الذي تم بعد التشاور مع مجلس الدولة، بعد فشلها فى حوار تونس وجنيف.

الشويهدي قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن وليامز تحاول أن تذهب إلى انتخابات مصيرها مجهول، ولا يهمها ما سيحدث بعد إجراء عملية انتخابية تحت حماية مربعات أمنية تسيطر على صناديق الاقتراع، ومشاركة في الانتخابات في الوقت نفسه.

وأضاف: “لن ننجر إلى إنتخابات دون أن تكون هناك حكومة توافقية تستطيع أن تعمل في كل التراب الليبي شرقًا وغربًا وجنوبًا، وتكون هناك مصالحة حقيقية بين الليبيين، وعودة المهجرين إلى مدنهم، خاصة مهجري المنطقة الشرقية”.

ونوّه إلى أنه لكي تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وحرة، يجب أن تكون صناديق الاقتراع تحت حماية وزارة داخلية قوية، وإلا فالمصير مجهول.