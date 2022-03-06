العراق – تستقبل مدينة أور الأثرية في محافظة ذي قار العراقية، اليوم الأحد، ما يقرب من 120 شخصية أجنبية تمثل سفراء دول عدة، وذلك لإحياء الذكرى الأولى لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلـى العراق في السادس من مارس/ آذار من العام الماضي.
وأشار مدير مكتب محافظ ذي قار كاظم صبار إلى أن “120 شخصية أجنبية تمثل سفراء دول عدة ترافقهم شخصيات وطنية، وصلوا إلى مدينة أور الأثرية اليوم الأحد عبر مطار الناصرية الساعة العاشرة صباحا، بمناسبة حلول الذكرى الأولى لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى المدينة، واعتبار هذا اليوم يوما للتسامح العالمي”.
في سياق متصل، تذكر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس السبت، زيارة البابا فرنسيس الأولى إلى العراق، مؤكدا أنها عكست جوهر الشعب العراقي.
وكتب الكاظمي في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر” أن “يوم التسامح والتعايش الوطني إعادة تذكير بحقائق الوئام الاجتماعي العميق في عراق الحضارة والتنوع”.
وتابع أن “زيارة البابا فرنسيس إلى أرض الرافدين وسط ترحيب كل العراقيين وتتويج الزيارة بلقاء المرجع الأعلى السيد السيستاني، قد عكست جوهر شعب العراق وعمقه الحضاري وإنسانيته”.
وفي شهر مارس 2021، قام بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، بزيارة تاريخية للعراق استغرقت 4 أيام، وكانت أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق
وتأتي زيارة البابا التاريخية للعراق كجزء من مبادرة للحفاظ على المجتمعات المسيحية القديمة في العراق.
المصدر : نوفوستي