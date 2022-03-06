بغداد – أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، الأحد، توقيعها مذكرة تفاهم مع أحد المراكز البحثية التابعة لجامعة الدول العربية، تتضمن تبادل المعلومات بهدف تعزيز الأمن المائي.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الأناضول: إن “وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني وقّع مذكرة تفاهم مع مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (ACSAD) نصر الدين العبيدي”.

وأشارت إلى أن التوقيع جاء على هامش أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه، الذي انطلق السبت.

وأوضحت الوزارة أن “المذكرة تهدف إلى تبادل المعرفة العلمية وتأطير الأنشطة المشتركة بين الطرفين وتعزيز الأمن المائي”.

وتضمنت المذكرة أيضاً، بحسب الوزارة، تعزيز مجال التعاون المشترك في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإدارة مياه الري ورفع كفاءة استخدامها.

ولفتت إلى أن “مذكرة التفاهم تشتمل أيضاً على تنمية القدرات الفنية للعاملين في مجال الري الزراعي ورفع الوعي المائي والبيئي والعمل على إعداد وثائق مشاريع ودراسات وخطط بحثية مشتركة بما يتناسب مع أولويات خطط عمل الوزارة والمنظمة”.

والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، هو مركز بحوث تتعلق بالزراعة وإدارة الأراضي، تأسس سنة 1968 بقرار من جامعة الدول العربية ويقع مقره في العاصمة السورية دمشق، وهو منظمة عربية متخصصة تعمل ضمن إطار جامعة الدول العربية.

ويهدف المركز إلى توحيد الجهود القومية لتطوير البحث العلمي الزراعي في المناطق الجافة وشبه الجافة وتبادل المعلومات والخبرات، ونقل وتطوير وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة بغية زيادة الإنتاج الزراعي في هذه المناطق.

والسبت، انطلقت فعاليات المؤتمر الثاني للمياه في بغداد، وتستمر لثلاثة أيام بمشاركة عربية ودولية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للمياه والتنسيق مع دول الجوار المتشاطئة لتقليل الضرر نتيجة شح المياه.

ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضاً متواصلاً في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات والأنهار القادمة من إيران، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني قلة الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.

ودفع شح المياه حكومة بغداد إلى تقليص المساحات المزروعة بنسبة 50 في المئة خلال العام الحالي.

الأناضول