الكويت – أفادت صحيفة القبس بأن مجلس الوزراء الكويتي طلب عقد جلسة خاصة “سرية” طارئة لمجلس الأمة، نظرا للظروف العالمية الطارئة وتداعيات العملية الروسية العسكرية الخاصة والأزمة الأوكرانية.

وبحسب “القبس”، فإن هذا الطلب يأتي “نظرا لتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، وتأثيرها المباشر وغير المباشر إقليميا ودوليا من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبيئية وغيرها من الأمور الأخرى”.

وأوضحت الصحيفة أنه جاء في كتاب رفعه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، محمد الراجحي، لرئيس مجلس الأمة، أن “المرحلة الحالية، تتطلب اليقظة والعمل الدقيق المتواصل والمتابعة المستمرة لتجنب وتخفيف امتداد تلك التأثيرات علينا”، حيث أشار الراجحي إلى أنه “عملا بنص المادة 72 و 69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تتقدم الحكومة لمجلس الأمة بطلب عقد جلسة خاصة سرية غد الاثنين لاطلاع أعضاء المجلس على آخر التطورات والأحداث الحالية الدقيقة وكافة الاحتمالات التي قد تنجم عن تطورات تلك المواجهة وإجراءات واستعدادات الحكومة بشأنها”.

المصدر: “القبس”