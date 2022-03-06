ليبيا – أكد نيكولا أورلاندو مبعوث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لليبيا أنه لا مجال للعنف والتهديدات في ليبيا وأنه لا بد من الحفاظ على الاستقرار والوحدة.

وجاءت تصريحات أورلاندو عقب اجتماعات مع المدير السياسي لوزارة الخارجية السفير لالاكوس ومدير وزارة الخارجية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كاراشاليوس، ومستشار الأمن القومي دوكوس.

وقال أورلاندو: “خلال اجتماعاتي المثمرة للغاية في اليونان، أكدنا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والوحدة في ليبيا في هذا التوقيت الحاسم وعلى دعم جهود الوساطة التي تبذلها مبعوثة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز في ضوء الانتخابات الوطنية”، بحسب ما نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية.

وشدد مبعوث وزير الخارجية الإيطالي لليبيا على أنه لا مجال للعنف والتهديدات.