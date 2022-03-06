أوكرانيا – أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني بالاشتباه في ارتكاب مساعد نائب في البرلمان جريمة خيانة الدولة، حيث يتهم بـ”نقل بيانات حول القدرة الدفاعية للبلاد إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي”.

وقال المكتب إن “مستشارا مساعدا لأحد نواب الشعب الأوكراني يشتبه في ارتكابه جريمة الخيانة العظمى”، مضيفا أن المشبه به “قام من أكتوبر 2014 إلى فبراير 2022 بجمع ونقل معلومات حول القدرة الدفاعية وأمن الدولة والاقتصاد والمعلومات في أوكرانيا إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقابل المال”.

ووفقا للنيابة، يشتبه في أن المتهم تلقى خلال هذه الفترة حوالي 80 ألف دولار من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

المصدر: “نوفوستي”