ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز لا تريد إجراء الانتخابات في ليبيا.

امغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الأحد أضاف: “عندما سكتت ستيفاني ولم تعارض عبد الحميد الدبيبة في قراره الدخول في الانتخابات الرئاسية كان يجب أن نعلم حينها أنها التي لا تريد الانتخابات، وأنها هي القوة القاهرة التي تحدث عنها عماد السايح فيما بعد، لأن الدبيبة تعهد أمامها في جنيف بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، أيضًا لأن طلب الدبيبة للترشح كان مخالفًا للمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الصادر عن البرلمان”.

وتابع امغيب حديثه بالقول: “ستيفاني عندما جلست مع المشير حفتر والمستشار صالح بعد تأجيل موعد الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي قالت إنها ليست مبعوثة أممية، وإن صفتها الآن مستشارة للمبعوث الأممي فقط وسوف تقبل بأي حكومة يكلفها البرلمان بشرط توفر النصاب القانوني”.

امغيب اختتم منشوره بالقول: “اليوم كلفت الحكومة بشكل قانوني وبنصاب كامل، فلماذا ما زالت مصره على إفساد المشهد؟ ولماذا ما زالت تستخدم الدبيبة لجر البلاد للحرب والدماء والفوضى؟”.