بوتين يوجه الحكومة بصياغة قائمة بالدول التي “تتخذ خطوات غير ودية” تجاه روسيا

بوتين يوجه الحكومة بصياغة قائمة بالدول التي “تتخذ خطوات غير ودية” تجاه روسيا

روسيا – أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس مرسوما يوجه فيه الحكومة بإعداد قائمة بالدول التي “تتخذ خطوات غير ودية” تجاه روسيا.

وسيتعين على الحكومة في غضون يومين وضع قائمة بالدول التي تتخذ إجراءات ضد المواطنين الروس والجهات الروسية.

ويقضي المرسوم بأنه سيحق للشركات الروسية سداد ديونها أمام الدائنين من الدول المدرجة على هذه القائمة بالروبل الروسي.

ويأتي ذلك على خلفية فرض عدد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا بعد أن أطلقت موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا.

وتستهدف العقوبات قطاعات عديدة من الاقتصاد الروسي، وشخصيات في القيادة الروسية ورجال أعمال كبارا في روسيا.

المصدر: تاس