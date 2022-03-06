بروكسل – اعتبر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن على الصين التوسط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، نظرا لأن الدول الغربية لا يمكنها لعب مثل هذا الدور.

وقال بوريل لصحيفة “إلموندو” الإسبانية تعليقا على ضرورة وجود وسيط لفض النزاع بين روسيا وأوكرانيا: “ما من بديل… يجب أن تكون الصين، أنا متأكد من الأمر”.

وأضاف: “لا يمكن للدبلوماسية أن تكون أوروبية أو أمريكية، الدبلوماسية الصينية لديها دور تلعبه هنا”.

وتابع: “لم نطلب منهم ذلك وهم أيضا (الصين) لم يطلبوا، لكن بما أنه يتحتم أن يكون الدور لقوة ولا تستطيع الولايات المتحدة ولا أوروبا أن تكونانها، يمكن للصين أن تكون كذلك”.

وأردف قوله: “من الواضح أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا يستطيعان التوسط”، مستبعدا إحياء صيغة نورماندي الدبلوماسية الرباعية التي تضم روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.

المصدر: “أ ف ب”