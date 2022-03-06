الرياض – أكد موقع “العربية نت” السعودي، إن تحالفا كان قد فاز بصفقة أنابيب الغاز التابعة لشركة “أرامكو السعودية”، أنهى جمع قرض بقيمة 13.4 مليار دولار.

وذكر الموقع، الأحد، أن التحالف جمع القرض من 19 مصرفا، لتمويل صفقة أنابيب الغاز، البالغة قيمتها الكلية 15.5 مليار دولار.

والشهر الماضي، أعلنت “أرامكو” السعودية وائتلاف مستثمرين بقيادة “بلاك روك” للأصول الثابتة والحصانة الاستثمارية، إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز مقابل 58.1 مليار ريال (15.5 مليار دولار).

وتتضمن المصارف المشاركة في توفير التمويل، HSBC وJP Morgan وBNP Paribas وStandard Chartered وSociete Generale وCredit Agricole وCitibank ومجموعة Mizuho اليابانية، بالإضافة إلى MUFG وICBC.

وتشارك في عملية التمويل بنوك خليجية على غرار بنك الرياض وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري، و3 بنوك صينية.

الأناضول