أوكرانيا – تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم الحادي عشر وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.
ميدانيا…
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ردود الفعل..
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المصدر : RT