 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ 11.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم الحادي عشر وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

ميدانيا…

  • مصدر روسي: كييف استخدمت منطقة تشيرنوبيل كمركز لتصنيع “قنبلة قذرة”
  • بدء إجلاء المدنيين من ماريوبول وضواحيها نحو منطقة نوفوازوفسك داخل أراضي جمهورية دونيتسك
  • دونيتسك: مسلحو “آزوف” يزرعون الألغام في ماريوبول ويمنعون المدنيين من الخروج
  • الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 2203 أهداف عسكرية منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا
  • دونيتسك: ستتم إعادة فتح الممرات الإنسانية في ماريوبول وفولنوفاخا
  • “أطباء بلا حدود”: الوضع في ماريوبول كارثي

ردود الفعل..

  • رئيس الأركان البريطاني ينتقد تصريحات تراس ويؤكد: آخر شيء نريده هو حرب بين الناتو وروسيا
  • إعلام تركي: محادثات بين بوتين وأردوغان بشأن أوكرانيا
  • أنقرة: طائرات “بيرقدار” لا تعد مساعدات عسكرية لأوكرانيا
  • جونسون حول احتمال المواجهة بين روسيا والناتو: ليست لدينا رغبة في تحدي الأمة العظيمة والدولة الكبرى
  • بينيت يتحدث مع زيلينسكي للمرة الثالثة في أقل من 24 ساعة
  • ليتوانيا: الناتو يغير استراتيجيته في دول البلطيق من “الردع” إلى “الدفاع”
  • إرسال طائرة لإجلاء المصريين من سلوفاكيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية
  • مساع غربية لحرمان ممثل روسيا في صندوق النقد الدولي من منصبه
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  • وزارة الدفاع الأوكرانية: تم انتقال اقتصاد البلاد إلى “القبضة العسكرية”
  • ألمانيا تنصح أوكرانيا بألا تعول على الحصول قريبا على عضوية الاتحاد الأوروبي
  • مينسك تنفي وجود قوات مظليين بيلاروسية في أوكرانيا
  • الكويت تطلب عقد جلسة خاصة “سرية” لمجلس الأمة لبحث تداعيات العملية الروسية العسكرية الخاصة
  • مصدر: كييف كانت تجري مفاوضات مع شركات أجنبية بشأن إنشاء مصانع لتخصيب اليورانيوم
  • أردوغان يبحث مع نظيره الصربي تطورات العملية العسكرية الروسية الخاصة
  • طائرة سياح روسية تمنع من الإقلاع من “شرم الشيخ” بسبب العقوبات
  • غلوبال تايمز: الولايات المتحدة أخطأت في حساباتها بفرض عقوبات على روسيا
  • “نيويورك تايمز”: علاقة روسيا بفنزويلا تقلق الولايات المتحدة
  • موسكو: الخطاب الأمريكي المعادي لروسيا يشكل خطرا على الأمن الدولي
  • صحيفة أمريكية: بولندا قد ترسل مقاتلات “ميغ 29” إلى أوكرانيا مقابل حصولها على “إف 16” من واشنطن
  • المركزي الروسي: بطاقات “فيزا” و”ماستر كارد” لن تتوقف عن العمل في روسيا
  • نائب روسي: المفاوضات مع زيلينسكي المتأثر بالغرب غير مجدية
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  • جونسون يدعو الدول لتأييد خطته الخاصة بأوكرانيا

المصدر : RT