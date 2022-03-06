ليبيا – اتهم تقرير تحليلي نشره موقع “ديسدنت فويس” الإخباري الأميركي حلف شمال الأطلسي “ناتو” بالكذب حول نواياه الحقيقية لتدخله العسكري عام 2011.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى دول هذا الحلف زعمت إن هذا التدخل يأتي لحماية المدنيين في ليبيا فيما قامت من خلاله بقصف القوات الليبية والمنشآت الحكومية وأهداف أخرى فضلا عن مقرات تابعة للعقيد الراحل القذافي والمقربين منه.

ونقل التقرير عن أستاذ تاريخ شمال إفريقيا والشرق الأوسط “هيو روبرتس” قوله إن هذا الحلف سعى إلى إخراج العقيد الراحل القذافي من المشهد وإبعاده عن السلطة فيما تمت لاحقا مراجعة هذا المسعى ليكون عدم الإبقاء عليه على قيد الحياة ما قاد لقتله بصورة بشعة في النهاية.

وأضاف “روبرتس” إن الآلاف وربما عشرات الآلاف ماتوا بشكل مباشر أو غير مباشر في ليبيا ولم يتحقق ما وعد به “ناتو” أو الغرب من انتعاشة كبيرة في البلاد التي باتت مسرحا للفوضى بكافة أشكالها فضلا عن امتداد تأثيرات كل هذا جنوبا إلى منطقة الساحل في إفريقيا.

ترجمة المرصد – خاص