إسبانيا – ألحق فريق ريال مدريد هزيمة ساحقة بضيفه ريال سوسييداد (4-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فاجأ ريال سوسييداد أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله لاعب خط وسطه ميكيل أويارزابال في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء.

ولكن رد الفريق الملكي جاء صاعقا بإحرازه أربعة أهداف متتالية عبر كل من اللاعبين الفرنسي إدواردو كامافينجا والكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كريم بنزيما والإسباني ماركو أسينسيو في الدقائق (40، 43، 79 من ضربة جزاء، 79) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “سانتياغو برنابيو بالعاصمة مدريد.

وحقق ريال مدريد بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 63 نقطة، ليبتعد بصدارة الليغا بفارق 8 نقاط عن وصيفه إشبيلية الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، ضمن الجولة الـ27 أيضا.

في المقابل، توقف ريال سوسييداد عند 44 نقطة، وبقي في المرتبة السادة على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT