ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن الوضع الوبائي في تناقص، وإن البلاد عادت للوضع ماقبل الموجة الرابعة.

سميو لفت في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إلى أن الإقبال على التطعيمات مستمر بشكل بسيط، مؤكدًا في المقابل انخفاض عدد الوفيات بشكل ملحوظ.

وذكر مدير إدارة التطعيمات أن عدد المطعمين بالجرعة الأولى 2,167,407 ، فيما وصل عددهم بالجرعة الثانية 1,098,757 بينما عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية 77,406.

وأفاد أن تطعيم الحجاج أو المعتمرين يعتمد على النوع الذي تلقوه، فمن أخذ لقاحًا مدته ثلاث سنوات سيكون بحاجة لإعادة الجرعة، أما من تلقى جرعته من اللقاح ذي العشر سنوات فلا داعي لأخذ جرعة جديدة.

وبخصوص التطعيمات الروتينية الخاصة بالأطفال أوضح أنهم في انتظار توريد دفعة العام 2021\2022، منوهًا إلى أن تطعيم شلل الأطفال بدأ يتناقص، وأنه لاحاجة لتوريد اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية، غير كمية بسيطة منه فقط ستصل للمعتمرين.