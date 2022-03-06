فلسطين – اقتلع المستوطنون أكثر من 300 شجرة زيتون ولوزيات في أراضي الفلسطينيين ببلدة يطا جنوبي الخليل.

وذكر “منسق اللجان الشعبية” و”الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان” بالخليل راتب الجبور أن “مستوطني ماعون وحافات ماعون، اقتلعوا وكسروا 300 شجرة زيتون ولوزيات بمنطقة خلال العدرة الواقعة شرق يطا”.

ولفت الجبور إلى أن “المستوطنين أطلقوا ماشيتهم في أرض تعود ملكيتها لعائلة الشواهين الفلسطينية، تقدر مساحتها بـ5 دونمات مزروعة بالمحاصيل الشتوية، ما تسبب بتلفها”.

وأشار إلى أن “القوات الإسرائيلية وفرت الحماية للمستوطنين أثناء تواجدهم في أراضي الفلسطينيين واعتقلت موسى حسن الشواهين (45 عاما)، واستولت على عدد من مركبات المواطنين في منطقة خلة الضبع بمسافر يطا”.

المصدر: “معا”