الولايات المتحدة – وجد زوج من ولاية نيو جيرسي الأمريكية لؤلؤة تساوي آلاف من الدولارات خلال تناوله العشاء في مطعم The Lobster House في مدينة كيب ماي.

وقال مايكل سبريسلر، “وصلتُ إلى المحّارة الـ12.. لاحظت وجود شيئًا ما في فمي. اعتقدت في الواقع أن أحد أسناني قد انكسر”. وأوضحت زوجته ماريا سبريسلر أنه “حدث لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر”.

وكان الزوجان يحتفلان بمناسبة خاصة وهي ذكرى مرور 34 عام على زيارتهم لهذا المطعم لاول مرة ، وحدث شيئ مذهل في رحلتهم المرتجلة هذه.

وتبلغ قيمة هذه اللؤلؤه الأف الدولارات وهي بقطر ظخم يبلغ 8.8 ملم .

وكالات