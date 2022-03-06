ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منتهية الولاية سالم كشلاف إن الهيئة تترقب موقف المستشارة الأممية ستيفاني وليامز من المسار الدستوري.

كشلاف أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن الهيئة أصدرت بيانًا سابقًا عن تعاطي الأمم المتحدة مع المسار الدستوري، وتعاملها مع الهيئة السيء جدًا.

وتابع: “طلبنا في اليوم نفسه الذي عرضت فيه وليامز مبادرتها، عقد لقاء معها لمعرفة موقف الأمم المتحدة الحقيقي من المسار الدستوري ومكانه في مبادرتها”.

كما أضاف: “نترقب هل ستجتمع وليامز مع الهيئة، فالهيئة لديها مآخذ كثيرة على أدائها، ففي بياننا الأخير أشرنا إلى أن الهيئة قد تتقدم بشكوى لدى الأمين العام للأمم المتحدة ضد وليامز والبعثة لمخالفتها قرارات مجلس الأمن في دعم العملية الدستورية”.

وتساءل هل ستُشرك وليامز الهيئة في مبادرتها القادمة للنظر في هل سيكون تطبيق المسار الدستوري والاستفتاء قبل الانتخابات أم بعدها؟ وهل ستحاول وليامز تجاوز المسار بالكامل مثل ما فعل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح؟ خاصة أنها تماهت معه عند طرحه مسألة تعديل مشروع الدستور الذي ضمّنه في التعديل الدستوري 12؟

وأكد على أن الهيئة تتعاطى بإيجابية مع كل الأطراف، ومنها البعثة، فيما يتعلق بالمسار الدستوري، أما إذا رفضت البعثة إشراك الهيئة أو التوافق معها فستتقدم الهيئة بشكوى إلى الأمين العام من الموقف السلبي للبعثة.