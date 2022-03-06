بيروت – أعلن وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان، امس تقنين استخدام الطحين وحصره بصناعة الخبز، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على واردات البلاد من القمح.

وقال بوشكيان في تغريدة: “سنقنن الطحين ليكون استخدامه فقط للخبز، إلى أن نتمكن من تأمين القمح من كندا وغيرها”، مضيفا أن “الأزمة عالمية وليست لبنانية”.

والجمعة، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة للحكومة، إلى “اتخاذ إجراءات احترازية تمنع وقوع البلاد في أزمة غذائية، في حال طالت الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.

وفي السياق، أعلن تجمع المطاحن في لبنان (خاص)، أنه “اتفق مع وزراء الاقتصاد أمين سلام، والصناعة جورج بوشكيان، والزراعة عباس الحاج حسن، على حصر استخدام الطحين بصناعة الخبز العربي”.

وأضاف التجمع، في بيان، أن الإجراء هو من “أجل الاستمرار في إنتاج هذا النوع من الطحين لأكبر فترة ممكنة، ولحين وصول كميات إضافية من القمح”.

والأسبوع الماضي، قال الوزير سلام إن “حوالي 50 إلى 60 بالمئة من واردات القمح تصلنا من أوكرانيا وروسيا”.

وبحسب تصريحات سابقة للوزير ذاته، فإن لبنان يحتاج شهريا بين 40 و50 ألف طن من القمح لتغطية حاجة السوق المحلية، وهذه الكمية توزع على 12 مطحنة في البلاد.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول