“ماستركارد” تعلن تعليق خدماتها البنكية في روسيا و”فيزا” تعلّق خدماتها خلال أيام

“ماستركارد” تعلن تعليق خدماتها البنكية في روسيا و”فيزا” تعلّق خدماتها خلال أيام

روسيا – أعلنت شركة “ماستركارد” تعليق خدمات بطاقاتها البنكية في روسيا، فيما قالت شركة “فيزا” إنها تعتزم تعليق خدماتها في روسيا كذلك خلال أيام.

ووفق بيان لشركة “فيزا”، فإن “البطاقات الصادرة في روسيا لن تعمل خارجها، والصادرة خارج روسيا لن تعمل داخل أراضيها”.

وأوضح مصرف “سبيربنك” الروسي أن “بطاقات فيزا وماستركارد التي يصدرها ستظل تعمل في روسيا”.

وأضاف أنه “سيكون من المتاح إجراء المعاملات على أراضي روسيا كسحب النقود، وإجراء التحويلات المالية برقم البطاقة، والدفع في كل المتاجر المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت”.

المصدر: RT