ليبيا- ترأس مفتاح الحرير رئيس مجلس التخطيط الوطني اجتماعًا بشأن مقترح نظام وجدول المرتبات الجديد في الجهات الممولة من الخزانة العامة.

بيان صحفي صدر عن الاجتماع اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد مشاركة وكيل عام المجلس سامي سعيد شلادي مدير إدارة شؤون الرئاسة أشرف منصور الكريمي والخبير بالمجلس مسعود أبو راوي، ومدير مكتب الشؤون القانونية عبد الله علي عبد الرحمن وصبحية مفتاح العربي من أمانة سر الرئيس في الاجتماع.

وأضاف البيان: إن الاجتماع شهد عرض ومناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في مجلس النواب لإعداد مقترح آخر في شكله النهائي سيتم عرضه على اللجنة تمهيدًا لإحالته على المجلس ليأخذ طريقه نحو الإقرار.