السعودية – أكد مسؤول سعودي، امس إن بلاده تسعى مع شركاء بالمنطقة والعالم لتحقيق الاكتفاء الذاتي بقطاع الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك بحسب ما ذكره محافظ هيئة الصناعات العسكرية أحمد العوهلي، بمنتدى الرياض للدفاع عشية إطلاق المملكة النسخة الأولى من معرض “الدفاع العالمي”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وانعقد منتدى الرياض للدفاع “2022” ليوم واحد السبت، بـحضور أكثر من 300 شخصية في القطاعين الحكومي والعسكري من كافة أنحاء العالم لتعزيز التواصل والحوار حول قضايا الصناعات الدفاعية”، وفق “واس”.

وأفاد العوهلي، بأن “السعودية ماضية في توطين صناعاتها العسكرية والأمنية بما يزيد عن 50 بالمئة من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030”.

وقال إن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أوضح بشكل جلي أنه لا صفقة سلاح بلا محتوى محلي وهو ما يتم العمل عليه”.

وأوضح أن “عدة دول (لم يسمها) في المنطقة أيضاً تعمل بشكل متزايد على تطوير سياسة صناعية لقطاعات الدفاع المحلية”.

وأضاف: “نحن نعمل بشكل وثيق مع جميع شركائنا في المملكة والعالم، في تطوير وتنفيذ برامج لقطاع الصناعات الدفاعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتشجيع الاستثمارات الشفافة والمضمونة”.

فيما قال العوهلي عبر حسابه بتويتر: “تبادلنا خلال المنتدى الأفكار المثمرة عن التوجهات الناشئة في الدفاع، والمتطلبات العالمية بالقطاع مع يون كانج وزير الاستحواذ في كوريا، و لورد جريمستون وزير دولة للاستثمار في بريطانيا، وجيد رويال نائب رئيس الاستحواذ بأمريكا”.

وشهد المنتدى الذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS) وعقد بفندق ريتز كارلتون بالرياض جلستين الأولى عن “السياسة الدفاعية الإقليمية والاقتصاد في سياق عالمي”، والثانية عن “آفاق الدفاع الدولي”، وفق الموقع الإلكتروني للمعهد.

ووفق “واس”، تنطلق، الأحد، النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي العسكري بمشاركة واسعة، وتوقعات رسمية أن يستقطب قرابة 30 ألف زائر خلال أيامه الأربعة في الفترة بين 6 و 9 مارس/آذار الجاري، على أن يقام كل عامين.

الأناضول